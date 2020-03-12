"Романтик": тюменец украл у пенсионерки обои, чтобы купить любимой подарок
В заводоуковскую полицию обратилась 67-летняя жительница деревни Ниходская Упоровского района. Пенсионерка сообщила, что кто-то проник в ее дом и похитил обои, которые она оценила в 2 600 рублей.
– Оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшей. Мужчина знал, что пенсионерка отсутствует и ночью проник в дом, где похитил восемь рулонов обоев. Их он планировал продать и купить подарок на 8 марта своей знакомой. Похищенное у подозреваемого изъято, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU