"Романтик": тюменец украл у пенсионерки обои, чтобы купить любимой подарок

12 Март 2020 2020-03-12T05:43:07+03:00

Тюменец украл у пенсионерки обои, ему грозит шесть лет тюрьмы. Фото: Вадим Бегун

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В заводоуковскую полицию обратилась 67-летняя жительница деревни Ниходская Упоровского района. Пенсионерка сообщила, что кто-то проник в ее дом и похитил обои, которые она оценила в 2 600 рублей.

– Оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался сосед потерпевшей. Мужчина знал, что пенсионерка отсутствует и ночью проник в дом, где похитил восемь рулонов обоев. Их он планировал продать и купить подарок на 8 марта своей знакомой. Похищенное у подозреваемого изъято, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU