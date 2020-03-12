На улице Дружбы в Тюмени отключат светофоры
Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
На улице Дружбы в Тюмени отключат светофоры.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня, 12 марта, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения погаснут светофоры.
Так, с 13.00 до 15.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении Тобольского тракта и улицы Малышева, а также на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU