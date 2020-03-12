Душил полотенцем: в Тюменской области рецидивист ограбил 81-летнюю женщину
В уватскую полицию поступило сообщение об избиении и ограблении пожилой женщины. Преступник позарился на крупную сумму денег, которую заметил у пенсионерки дома.
– 81-летняя жительница поселка Демьянка попросила помочь по хозяйству ранее судимого неработающего 45-летнего односельчанина. Ранее он неоднократно помогал старушке за деньги. Придя за очередным расчетом, мужчина заметил сбережения потерпевшей и попросил о займе. Получив отказ, он взял кухонное полотенце и попытался задушить пенсионерку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
К счастью, пожилая женщина всего лишь потеряла сознание. Злоумышленник же похитил деньги и скрылся. Задержать его удалось по горячим следам. Полицейские вернули пенсионерке похищенные 60 тысяч рублей.
В настоящий момент подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU