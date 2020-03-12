В Тюмени состоится ярмарка вакансий предприятий транспортной сферы

12 Март 2020 2020-03-12T07:42:54+03:00

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В Тюмени сегодня, 12 марта, с 10.00 до 11.00 состоится ярмарка вакансий предприятий транспортной сферы. Мероприятие пройдет в Центре занятости населения.

Набирать персонал будут более 15 работодателей. Они ищут водителей автомобилей и транспортно-уборочных машин, машинистов грейдеров, бульдозеров, экскаваторов, катков, автокранов. Кроме того, им требуются механики, мотористы, электромеханики, слесари по ремонту автомобилей, медработники, менеджеры.

– Соискатели смогут оставить работодателям свое резюме, лично обсудить условия трудоустройства и прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие – вход свободный, – сообщили в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Ярмарка будет проходить по адресу: улица Республики, 204-в, корпус 3. Телефон горячей линии: 8 (3452) 27-36-05.

ИСТОЧНИК KP.RU