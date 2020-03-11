Тюменцам, прибывающим из «коронавирусных» стран, рекомендуют сообщать о себе
Тюменцам, которые прибывают из Китая, Ирана, Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании и из других стран с зарегистрированными случаями коронавируса, рекомендуют заявлять о себе. Роспотребнадзор организовал горячую линию, куда следует сообщать сведения о месте и датах пребывания, возвращения, а также контактную информацию.
– Рекомендуем воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции. Ситуация находится на особом контроле управления, – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что прибывшим из вышеперечисленных стран следует звонить по номеру телефона: 8-904-492-92-30.
В управлении также напомнили тюменцам, что надо часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, в том числе в аэропортах и общественном транспорте, и не касаться рта, носа и глаз немытыми руками. Следует регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь. При появлении любых симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»