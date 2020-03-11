2020-03-11T15:46:22+03:00
Здоровье

Тюменцам, прибывающим из «коронавирусных» стран, рекомендуют сообщать о себе

В регионе работает горячая линия по недопущению распространения новой инфекции
Вадим Бегун
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Тюменцам, прибывающим из «коронавирусных» стран, рекомендуют сообщать о себе. Фото - pixabay.com.Тюменцам, прибывающим из «коронавирусных» стран, рекомендуют сообщать о себе. Фото - pixabay.com.
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Тюменцам, которые прибывают из Китая, Ирана, Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании и из других стран с зарегистрированными случаями коронавируса, рекомендуют заявлять о себе. Роспотребнадзор организовал горячую линию, куда следует сообщать сведения о месте и датах пребывания, возвращения, а также контактную информацию.

– Рекомендуем воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции. Ситуация находится на особом контроле управления, – отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что прибывшим из вышеперечисленных стран следует звонить по номеру телефона: 8-904-492-92-30.

В управлении также напомнили тюменцам, что надо часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, в том числе в аэропортах и общественном транспорте, и не касаться рта, носа и глаз немытыми руками. Следует регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь. При появлении любых симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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