2020-03-11T15:13:35+03:00
Происшествия

В Тюмени подросток скончался после визита в полицию

Следователи не стали комментировать ситуацию
Вадим Бегун
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Тюменский подросток умер после визита в полицию. Фото - pixabay.com.Тюменский подросток умер после визита в полицию. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 10 марта, ночью в одном из домов в Зареке обнаружили тело шестнадцатилетнего подростка. За несколько дней до этого парень решил обворовать магазин, однако был пойман по горячим следам. Вместе с матерью его вызвали в отдел полиции № 6.

– 9 марта после опроса в рамках возбужденного уголовного дела подросток вместе с мамой покинули участок, дав обязательство явиться позднее. Меньше чем через сутки он был найден мертвым. По предварительным данным, парень покончил с собой, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве уточнили, что у молодого человека было много судимостей, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре во вторник, 10 марта, был обнаружен мертвым сотрудник оперативной службы. Тело мужчины нашли в отделе полиции № 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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