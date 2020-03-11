Более двухсот тюменок получили региональный маткапитал за первенца

11 Март 2020 2020-03-11T15:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала года 480 тюменских семей обратились за получением регионального материнского капитала в связи с рождением первенца. 250 из них уже получили выплату в размере 150 тысяч рублей.

– Всего за два месяца текущего года в Тюменской области зарегистрировано 2 965 актов о рождении детей, 1 200 – первенцы. В прошлом году в регионе родилось 19 420 ребятишек. Численность населения увеличилась на 18 989 человек, – сообщили в пресс-службе губернатора области.

Также стало известно, что по темпу прироста численности населения Тюменская область занимает 7-е место среди субъектов Российской Федерации. По показателю естественного прироста населения входит в десятку регионов лидеров.

Напомним, что, начиная с 1 января 2020 года, право на получение регионального материнского капитала в связи с рождением или усыновлением первого ребенка имеют граждане, проживающие в регионе не менее пяти лет. Исключение составляют только студенческие семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU