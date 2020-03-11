Авторитетные тюменцы поддержали поправки в Конституцию

11 Март 2020 2020-03-11T14:15:55+03:00

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Известные тюменские общественные деятели поделились мнениями о предложенных поправках в Конституцию РФ. Они выступили в поддержку ряда инициатив, имеющих значение для целостности государства и единства населяющих страну граждан.

Так, зампред Общественной палаты Тюменской области, общественный деятель, социолог, публицист, футуролог, директор Центра изучения гражданских инициатив Светлана Ярославова выступила в поддержку инициативы по включению в главный закон страны положения о запрете отчуждения российских территорий.

– Это безусловно очень важный аспект жизнедеятельности государства. И сколько будет действовать принятая Конституция в данной редакции, столько времени и будет работать это положение. Сложно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в стране и за ее пределами. Показательной может выглядеть обстановка вокруг Курильских островов, на которые претендует Япония. Поэтому таким принципиальным является вопрос – не разбрасываться своими территориями. Мы должны скорее наоборот, присоединять новые земли, как всегда это делали, – отметила Светлана Ярославова.

Ректор Тюменского государственного института развития регионального образования, заслуженный учитель РФ Ольга Ройтблат подчеркнула важность поддержки идеи закрепить в Конституции понятие самобытности культуры и языкового многообразия народов, населяющих Россию.

– Абсолютно верный и своевременный посыл, поскольку, даже не говоря о все России, а если взять для примера только один наш регион, то давайте вспомним, что на его территории проживают представители более 140 народов, а деятельность ведут порядка 40 национальных диаспор. И как можно с этим не считаться?! Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы народы, живущие вместе, имели возможность поддерживать самобытность, сохранять идентичность. Это один из значимых моментов, который как раз заслуживает своего отражения в Конституции, – высказалась Ольга Ройтблат.

ИСТОЧНИК KP.RU