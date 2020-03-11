Александр Моор расскажет тюменцам о нововведениях, которые делают жизнь проще
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал тюменцам, в чем польза статуса самозанятого. Глава региона сообщил, что теперь он периодически будет публиковать сведения о нововведениях, которые делают жизнь проще и удобнее.
«Легализуя собственное дело, граждане получают низкие налоговые ставки на ближайшие десять лет и при этом избегают бумажной волокиты – вся отчетность фиксируется в мобильном приложении и оттуда направляется в налоговый орган», – отметил на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» Александр Моор.
Губернатор региона заявил, что уже более 3 300 жителей Тюменской области стали самозанятыми. К своему сообщению он прикрепил слайды с соответствующей информацией.
ИСТОЧНИК KP.RU