2020-03-11T14:19:20+03:00
Общество

Александр Моор расскажет тюменцам о нововведениях, которые делают жизнь проще

Первая тема, которую коснулся губернатор, касается самозанятых
Вадим Бегун
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Александр Моор расскажет тюменцам о нововведениях, которые делают жизнь проще. Фото со странички Александра Моора.Александр Моор расскажет тюменцам о нововведениях, которые делают жизнь проще. Фото со странички Александра Моора.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал тюменцам, в чем польза статуса самозанятого. Глава региона сообщил, что теперь он периодически будет публиковать сведения о нововведениях, которые делают жизнь проще и удобнее.

«Легализуя собственное дело, граждане получают низкие налоговые ставки на ближайшие десять лет и при этом избегают бумажной волокиты – вся отчетность фиксируется в мобильном приложении и оттуда направляется в налоговый орган», – отметил на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» Александр Моор.

Губернатор региона заявил, что уже более 3 300 жителей Тюменской области стали самозанятыми. К своему сообщению он прикрепил слайды с соответствующей информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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