«Мужик бросил»: пьяная тюменка побила и обматерила стажера ДПС

11 Март 2020 2020-03-11T13:54:55+03:00

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В Тюмени на тысячу рублей оштрафовали 31-летнюю тюменку, которая управляла «Тойотой Витц» в состоянии алкогольного опьянения. Молодая мать доставила множество неприятностей инспекторам ДПС, которые ее остановили в первом часу в одном из микрорайонов города.

Во время составления протокола женщина пыталась покинуть патрульный автомобиль, кричала, обругала инспектора и нецензурно выражалась в адрес своего телефонного собеседника. Кроме того, тюменка девять раз пнула ногой стажера ДПС и еще пять – по двери и панели машины.

– Прибывшая на место инцидента подруга автомобилистки пыталась оправдать ее действия тем, что с утра ее «бросил мужик, подарив 30 тюльпанов», – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что за последние два года молодую маму 20 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, штрафы она оплачивала не всегда. В этот раз за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь ее ожидает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU