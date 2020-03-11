Обладатель «Бриллиантовой совы» станет ведущим на интеллектуальном фестивале в Тюмени

11 Март 2020 2020-03-11T13:28:40+03:00

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Обладатель «Бриллиантовой совы» интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Кирилл Чернышёв приедет в Тюмень в качестве почётного гостя Межрегионального фестиваля по интеллектуальным играм «Покорение Сибири».

Фестиваль пройдет с 14 по 15 марта на базе Тюменского индустриального университета и соберёт 77 команд из Курганской, Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО. В областную столицу приедет более 560 школьников и студентов в сопровождении тренеров и руководителей команд.

В программе фестиваля любимая многими игра «Что? Где? Когда?», раздаточные конкурсы «Мультиигры», кнопочные виды «Брейн-ринг» и «Эрудит-квартет». Победителей определят среди учащихся 7-9 и 10-11 классов, обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

– Фестиваль имеет длинную историю и проводится с 2005 года. Раньше он проводился для студентов, которые со временем перешли во взрослый зачёт. После небольшого перерыва мы решили возродить самый важный интеллектуальный турнир в Тюменской области и начали со школьных и студенческих команд. Удалось собрать очень много команд, которым и будут передаваться традиции нашего сообщества, – рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Фото - интеллектуальное движение Тюменской области.

14 марта в рамках фестиваля для команд из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО состоится Открытый весенний чемпионат Тюменской области по интеллектуальным играм. На нём подведут итоги областной лиги и определят сильнейшую школьную и студенческую команды, которые получат финансовую поддержку и отправятся на чемпионаты России в своей возрастной категории.

Победители Фестиваля получат не только кубки, медали и памятные дипломы, но также баллы, которые помогут сильнейшим командам попасть на чемпионаты России. Специальный зачёт предусмотрен для студенческих команд и для старших (10-11 класс) и младших (8-9) школьников.

Проводить чемпионат помогут участники самого первого интеллектуального фестиваля. Так в качестве ведущих «Брейн-ринга» и «Эрудит-квартета» выступят президент Тюменского областного спортивного интеллектуального клуба Дмитрий Цинкевич и известный тюменский знаток и президент Федерации интеллектуальных игр Аркадий Либерман.

– Приятно сознавать, что интеллектуальные игры собирают сотни участников, а такой формат популярен уже много лет не только среди школьников и студентов, но и захватывает умы предпринимателей нашей области, – уверена депутат Тюменской областной Думы, постоянный судья интеллектуального клуба для тюменских предпринимателей Елена Кашкарова.

Фото - интеллектуальное движение Тюменской области.

Для справки: Учредителем фестиваля выступает Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Организует фестиваль Интеллектуальное движение Тюменской области совместно с Центром молодежных инициатив Тюменского индустриального университета и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».