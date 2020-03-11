2020-03-11T16:02:51+03:00
Происшествия

Дело об упавшей глыбе льда в Тюмени: на директора УК завели дело

Мужчину могут оштрафовать за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований
Вадим Бегун
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На директора тюменской УК, который вовремя не почистил крышу дома от снега, завели дело.На директора тюменской УК, который вовремя не почистил крышу дома от снега, завели дело.Фото: Алена Кульмухаметова
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Тюменская прокуратура провела проверку после сообщений СМИ о разрушении ледяной глыбой козырька подъезда дома на улице Орджоникидзе, 3. Инцидент произошел чуть более недели назад.

– Дом с 1 февраля 2020 года находится под управлением ООО «УК «Единогласие» (город Курган). В нарушение правил содержания общего имущества в МКД управляющая компания не обеспечила очистку крыши дома от слежавшегося снега. В результате он сошел и разрушил козырек подъезда дома. По счастливой случайности никто не пострадал, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Рассмотрения актов реагирования находится на контроле прокуратуры.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что огромная глыба льда, обрушившаяся с высоты третьего этажа жилого дома, расположенного в самом центре города, полностью разрушила ветхий деревянный тамбур при входе в подъезд. Чудом никто не погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Дело об упавшей глыбе льда в Тюмени: на директора УК завели дело
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