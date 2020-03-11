2020-03-11T12:51:02+03:00
Происшествия

Осудили водителя грузовика, который на большой скорости сбил тюменца

Дорожный инцидент произошел на улице Монтажников
Вадим Бегун
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В Тюмени грузовик на полном ходу сбил пешехода. Фото - pixabay.com.В Тюмени грузовик на полном ходу сбил пешехода. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения: по его вине скончался пешеход.

– Как следует из материалов уголовного дела, в третьем часу ночи 13 сентября 2019 года молодой человек на грузовом автомобиле двигался со скоростью более 100 километров в час. На нерегулируемом пешеходном переходе по улице Монтажников он насмерть сбил 21-летнего тюменца, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что суд назначил подсудимому 1 год 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, парня на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что перекресток 30 лет Победы и Монтажников был признан самым аварийным в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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