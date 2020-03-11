2020-03-11T13:22:19+03:00
Общество

В тюменских магазинах продолжают обсчитывать клиентов

Роспотребнадзор дал рекомендации: что делать, если вас заставляют платить не по ценнику
Вадим Бегун
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В тюменских магазинах продолжают обсчитывать клиентов. Фото - pixabay.com.В тюменских магазинах продолжают обсчитывать клиентов. Фото - pixabay.com.
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В тюменских магазинах обсчитывают покупателей. Горожане обращаются в Роспотребнадзор с заявлением об обмане.

В прошлом году по факту обсчета потребителей в ведомство поступило 21 обращение (с начала 2020-го – 8). Сотрудники управления составили 14 протоколов об административном правонарушении.

– При заключении договора купли-продажи продавец обязан довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре. Важно: цена за единицу товара объявляется на ценнике. Если вас все же обсчитали, то следует обратиться в адрес организации с требованием произведения перерасчета товара и возврата «излишка», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Магазин обязан выплатить разницу в цене между чеком и ценником. Если же менеджер отказывается это сделать, горожане могут обратиться в ведомство с письменным заявлением. Также можно заполнить специальную веб-форму на сайте управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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