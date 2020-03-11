В Тюмени мужчина получил инсульт за рулем автомобиля

11 Март 2020 2020-03-11T12:45:56+03:00

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В Тюмени 47-летний автомобилист получил инсульт, находясь за рулем своей машины. На счастье горожанина, с ним ехал пассажир, который не растерялся и вызвал скорую.

Утром тюменец, как обычно, сел в авто и поехал по делам. В дороге у него внезапно онемели левые рука и нога, а речь стала спутанной. Но его пассажир не растерялся – он помог остановиться и тут же вызвал скорую. Прибывшие медики эвакуировали больного в приемное отделение областной клинической больницы № 2, где у пациента диагностировали ишемический инсульт.

– После обследования мужчине провели тромболизис – с помощью внутривенного вливания специальных препаратов растворили тромб и восстановили кровоток в пораженном сосуде. Уже во время самой высокотехнологичной процедуры к пациенту вернулась возможность говорить осознанно, стала нарастать сила в руке и ноге – он начал шевелить пальцами, а вскоре и сгибать конечности, – отметила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

В медучреждении утверждают: в настоящее время самочувствие больного не вызывает опасений: есть все шансы, что мужчина переживет инсульт без особых последствий для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU