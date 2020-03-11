2020-03-11T11:20:44+03:00
Общество

Тюменский бизнесмен продавал подросткам «полезный» насвай

В отношении мужчины составили административный протокол
Вадим Бегун
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В тюменском магазине детям продавали насвай. Фото - управление МВД по городу Тюмени.В тюменском магазине детям продавали насвай. Фото - управление МВД по городу Тюмени.
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В Тюмени местный предприниматель продавал подросткам насвай. Торговый объект по улице Лизы Чайкиной обследовали инспекторы по делам несовершеннолетних.

– Специалисты официально задокументировали факт незаконной реализации сосательного табака мальчику. Мужчина за 25 рублей продал ему один пакетик «запрещенки». В присутствии понятых в помещении магазина изъято еще 62 аналогичных пакетика, – сообщила пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Что интересно, 40-летний индивидуальный предприниматель знает о запрете продажи снюса на территории России, однако это его не останавливает: мужчина считает насвай безвредным и даже полезным. Его домыслы не впечатлили инспекторов, и в отношении предпринимателя был составлен административный протокол.

Напомним, что продажа снюса влечет наложение штрафа на граждан в размере до четырех тысяч, на должностных лиц – до двенадцати тысяч, на юридических лиц – до шестидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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