2020-03-11T11:05:06+03:00
Происшествия

Школьницу госпитализировали после жесткой аварии на тюменской трассе

Пострадала и ее мама
Вадим Бегун
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Школьницу госпитализировали после жесткой аварии на тюменской трассе. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Школьницу госпитализировали после жесткой аварии на тюменской трассе. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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Накануне, 10 марта, утром на 308-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись два автомобиля «Хундай». Есть пострадавшие.

– Одна из машин выехала на встречную полосу. В ДТП пострадали семилетняя девочка и ее мама, ехавшие пассажирами. Девочку госпитализировали, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также стало известно, что в Заводоуковске неизвестный сбил третьеклассника на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Шоссейной, 14. Инцидент произошел около 15.00 – 16.00. Водитель уехал с места наезда. Мальчик обратился в больницу с травмой ноги.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре вчера утром на улице Олимпийской, 23 произошел очередной наезд на пешехода. Одиннадцатилетний мальчик переходил дорогу по нерегулируемой зебре, когда его сбил автомобиль «Форд».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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