Школьницу госпитализировали после жесткой аварии на тюменской трассе
Накануне, 10 марта, утром на 308-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись два автомобиля «Хундай». Есть пострадавшие.
– Одна из машин выехала на встречную полосу. В ДТП пострадали семилетняя девочка и ее мама, ехавшие пассажирами. Девочку госпитализировали, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
Также стало известно, что в Заводоуковске неизвестный сбил третьеклассника на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Шоссейной, 14. Инцидент произошел около 15.00 – 16.00. Водитель уехал с места наезда. Мальчик обратился в больницу с травмой ноги.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре вчера утром на улице Олимпийской, 23 произошел очередной наезд на пешехода. Одиннадцатилетний мальчик переходил дорогу по нерегулируемой зебре, когда его сбил автомобиль «Форд».
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ИСТОЧНИК KP.RU