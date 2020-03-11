В тюменском автобусе упала коляска с ребенком. Малышка получила травму

11 Март 2020 2020-03-11T12:37:18+03:00

В тюменском автобусе упала коляска с ребенком. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

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В Тюмени накануне, 10 марта, два ребенка пострадали в автобусах. В первом случае травму получила малышка, находящаяся в коляске.

– В автобусе ЛиАЗ 39-го маршрута на улице Уездной упала коляска, в которой находилась двухлетняя девочка. От удара малышка получила травму. Мама, которая в это время сидела на сиденье, пояснила, что держала коляску. Однако кондуктор и одна из пассажирок утверждают обратное, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время обстоятельства этого инцидента выясняются. По предварительным данным, водитель не совершал резких маневров и не тормозил.

Подобный случай произошел в автобусе 14-го маршрута на улице Ямской: при резком торможении упал 10-летний школьник, сидевший рядом с мамой. Предварительно, ребенок получил ушиб. Водитель утверждает, что его подрезал другой автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU