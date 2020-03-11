2020-03-11T12:30:42+03:00
Происшествия

В тюменском кафе пенсионерка ударила вазой женщину, которая не давала танцевать с ее мужем

Инцидент произошел в Международный женский день
Вадим Бегун
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В тюменском кафе женщины поссорились из-за мужчины.В тюменском кафе женщины поссорились из-за мужчины.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию обратилась горожанка, заявив, что ей нанесли травмы. Оказалось, что в Международный женский день 8 Марта местная жительница отмечала праздник в одном из городских кафе. Однако весело в этот день было не только ей.

– Потерпевшая с мужем отдыхала в городском кафе. В разгар вечеринки супруг тюменки отправился на танцпол, где уже находились другие посетители развлекательного учреждения. Заявительница, оставшаяся за столом, обратила внимание, что одна гражданка в танце начала оказывать знаки внимания ее мужу. Возмутившись, женщина подошла к танцующей и начала с ней ругаться, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве уточнили, что танцующая женщина не выдержала и, схватив вазу, бросила ею в ревнивицу. 65-летняя жительница областного центра была задержана.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде

ИСТОЧНИК KP.RU

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