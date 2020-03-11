Смелость как рукой сняло: в Тюмени нашли водителя, который ехал по Республики задним ходом

11 Март 2020 2020-03-11T10:59:37+03:00

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В Тюмени инспекторы полка ДПС задержали 25-летнего водителя, который на «Киа Рио» ехал по улице Республики задним ходом и выложил об этом ролик в социальные сети. По заверениям автоинспекторов, при поимке у нарушителя показную смелость как рукой сняло: молодой человек не только удалил видео, но и пытался перенести ответственность на бывшего хозяина машины.

Оказалось, что тюменца только за этот год уже семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, из них четыре – за тонировку. Сейчас он обжалует в суде требования о снятии тонировки. Однако за нарушения требований полицейских ему грозит административный арест – дважды по 15 суток.

– Водители, сознательно нарушающие правила дорожного движения и размещающие видеоролики с нарушениями в социальных сетях, не остаются без внимания ГИБДД. Их разыскивают и привлекают к административной ответственности, эти факты предаются огласке, – пояснили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По утверждению автоинспекторов, неадекватное поведение на дорогах, создающее угрозу для других участников дорожного движения, не будет оставаться безнаказанным.

ИСТОЧНИК KP.RU