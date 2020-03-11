2020-03-11T09:46:13+03:00
Происшествия

Слесарь автостанции угнал дорогой внедорожник у клиента и попал в ДТП

По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Слесарь автостанции угнал дорогой внедорожник. Фото - pixabay.com.Слесарь автостанции угнал дорогой внедорожник. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени работник автостанции угнал у клиента дорогостоящую иномарку «LEXUS LX470». Более того, мужчина устроил аварию на чужой машине.

В день происшествия заявитель оставил свой автомобиль на одной из станций технического обслуживания по улице Интернациональной. Слесарь СТО решил покататься на машине, ключи от которой хозяин авто оставил у него. Вернувшись за транспортом, владелец не обнаружил его на месте и обратился к стражам порядка.

– Наряд ГИБДД обнаружил угнанный автомобиль после совершенного дорожно-транспортного происшествия. Управлял машиной 40-летний подозреваемый в совершении преступления, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время фигурант отпущен под подписку о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подобный случай - опять же в Тюмени - произошел буквально две недели назад. Тогда, на счастье хозяина машины, никакого ДТП не было, несмотря на то, что угонщик - сотрудник СТО - был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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