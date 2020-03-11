2020-03-11T09:43:16+03:00
Общество

В Тюмени представили концепцию украшения города к 9 Мая

В областном центре создадут атмосферу праздника
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюмень украсят к 9 Мая. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюмень украсят к 9 Мая. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

Тюменцам показали концепцию оформления города к 9 Мая. По традиции к празднику Победы улицы, фасады домов и различные помещения украсят в едином стиле.

– Устанавливаются конструкции с военной символикой, флагштоки и стелы. Развешиваются баннеры и плакаты, оформленные в стиле принятой концепции, панно, информация на остановочных комплексах, поздравления. Все это создает атмосферу праздника и объединяет горожан общей идеей, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что одна из главных целей праздничного оформления – помочь подрастающему поколению понять значимость Победы в истории страны.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Так, будет выполнено брендирование общественного транспорта, в городе установят соответствующие плакаты и баннеры, на флагштоки повесят флаги с цифрами «9» и «75», украсят портретами ветеранов Великой Отечественной войны остановочные павильоны. Все это будет выполнено в красных тонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Память Великой Отечественной войны»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Слесарь автостанции угнал дорогой внедорожник у клиента и попал в ДТП
В Тюмени представили концепцию украшения города к 9 Мая
Тюменский завод оставил без выплат уволенных работников
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 44 пожара
Пьяный тоболяк уехал из бара на машине сожительницы друга
Компания «Талан» подтвердила финансовую надежность на уровне ruBB
Тюменец продал иномарку, взятую в аренду, за сто тысяч рублей
В предстоящую субботу в Тюмени пройдет продовольственная ярмарка
Погода на 11 марта в Тюмени: почки на деревьях чуют весну
Легендарная рэп-группа ОУ74 отпразднует свое 10-летие в Тюмени
«Еще хочу замуж выйти!»: тюменский ветеран войны с шутками и песнями отметила свое 103-летие
Улицу Победы в Тюмени закроют на месяц для авто
В Тюмени треснуло общежитие
У одного из тюменских ЖК построят детский сад почти за 300 миллионов рублей
Винит голубя: тюменка отекла после "общения" с птицей
В тюменский вуз прилетели крысы-альбиносы
Следователи выяснят причины смерти тюменского полицейского
Спешил в гости: в Тюмени студент угнал авто доставщика еды
Женщины получили в подарок смартфоны и фитнес-браслеты
У заболевших гаффской болезнью в Тюменской области наблюдается положительная динамика
Радиация, огонь и неподъемные контейнеры: один день из жизни тюменского водителя мусоровоза
К 75-летию Победы в Тюмени обновят парки
В Тюмени трое суток искали пропавшего подростка
«Результат закономерен»: МФК «Тюмень» сыграл вничью с «Норильским никелем»
Не попытался объехать: пожилой тюменец сбил на пешеходном переходе школьника
В Тюмени на рабочем месте нашли тело полицейского
В тюменском университете ночью произошел пожар
В финал конкурса «Учитель будущего» вышли две тюменские команды
АО «Транснефть – Сибирь» завершило монтаж металлоконструкций двух резервуаров НППС «Тюмень»