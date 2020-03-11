В Тюмени представили концепцию украшения города к 9 Мая
Тюменцам показали концепцию оформления города к 9 Мая. По традиции к празднику Победы улицы, фасады домов и различные помещения украсят в едином стиле.
– Устанавливаются конструкции с военной символикой, флагштоки и стелы. Развешиваются баннеры и плакаты, оформленные в стиле принятой концепции, панно, информация на остановочных комплексах, поздравления. Все это создает атмосферу праздника и объединяет горожан общей идеей, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.
В ведомстве отметили, что одна из главных целей праздничного оформления – помочь подрастающему поколению понять значимость Победы в истории страны.
Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Так, будет выполнено брендирование общественного транспорта, в городе установят соответствующие плакаты и баннеры, на флагштоки повесят флаги с цифрами «9» и «75», украсят портретами ветеранов Великой Отечественной войны остановочные павильоны. Все это будет выполнено в красных тонах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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