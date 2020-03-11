В Тюмени представили концепцию украшения города к 9 Мая

11 Март 2020 2020-03-11T09:43:16+03:00

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Тюменцам показали концепцию оформления города к 9 Мая. По традиции к празднику Победы улицы, фасады домов и различные помещения украсят в едином стиле.

– Устанавливаются конструкции с военной символикой, флагштоки и стелы. Развешиваются баннеры и плакаты, оформленные в стиле принятой концепции, панно, информация на остановочных комплексах, поздравления. Все это создает атмосферу праздника и объединяет горожан общей идеей, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что одна из главных целей праздничного оформления – помочь подрастающему поколению понять значимость Победы в истории страны.

Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

Так, будет выполнено брендирование общественного транспорта, в городе установят соответствующие плакаты и баннеры, на флагштоки повесят флаги с цифрами «9» и «75», украсят портретами ветеранов Великой Отечественной войны остановочные павильоны. Все это будет выполнено в красных тонах.

ИСТОЧНИК KP.RU