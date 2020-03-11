Тюменский завод оставил без выплат уволенных работников

11 Март 2020 2020-03-11T09:39:35+03:00

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В Тюмени с деревообрабатывающего комбината, который уволил работников без соответствующих выплат, взыскали крупную сумму денег. В результате незаконных действий руководства завода пострадали четыре человека.

– В настоящее время завод находится в действующем состоянии, однако сотрудников уволили без соответствующих выплат, тем самым нарушив трудовое законодательство. Суд обязал руководство предприятия выплатить выходное пособие и задолженности по заработной плате, а также компенсации морального вреда всем обратившимся работникам, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что ни руководство, ни представители завода в добровольном порядке решение суда так и не исполнили. Так как завод работает в штатном режиме и его банковские счета также открыты, судебный пристав-исполнитель списал с них сумму, необходимую для перераспределения заработной платы четверым взыскателям.

ИСТОЧНИК KP.RU