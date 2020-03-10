Легендарная рэп-группа ОУ74 отпразднует свое 10-летие в Тюмени

10 Март 2020 2020-03-10T16:09:41+03:00

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27 марта с большой программой и в полном составе в Тюмень ворвется легендарная команда ОУ74, чтобы вместе с вами отметить свое десятилетие!

ОУ74 – уникальная российская рэп-группа из Челябинска. Была основана в 2010 году путём слияния групп Taj Mahal, ПРИО, а также «МС Пластик» и Саша Казян. Нередко их сравнивали с исполнителями Wu-Tang Clan, а их жёсткий и брутальный бит засел в сердцах настоящих ценителей андеграунда.

Издаваясь на собственном лейбле Tankograd Underground, ОУ74 резко стали узнаваемы благодаря серии альбомов и EP, включая амбициозный двухтомник «ЗаЗапись», а также сольным записям своих музыкантов и коллаборациям с коллегами по цеху.

Специальные гости: NORDMAN / BLACK HOUSE / ARTUR NAZAROV

Когда: 27 марта, 20.00.

Место: ATMOSHERE: ул. Ямская, 22.

Билеты доступны на сайте Qtickets.events

https://tumen.qtickets.events/13294-ou74-bolshoy-kont..

Социальные сети:

ВК: https://vk.com/oy74_tmn

Insta: https://www.instagram.com/oy74tmn/

Информация по телефону: +7 922 482-92-92.