Легендарная рэп-группа ОУ74 отпразднует свое 10-летие в Тюмени
27 марта с большой программой и в полном составе в Тюмень ворвется легендарная команда ОУ74, чтобы вместе с вами отметить свое десятилетие!
ОУ74 – уникальная российская рэп-группа из Челябинска. Была основана в 2010 году путём слияния групп Taj Mahal, ПРИО, а также «МС Пластик» и Саша Казян. Нередко их сравнивали с исполнителями Wu-Tang Clan, а их жёсткий и брутальный бит засел в сердцах настоящих ценителей андеграунда.
Издаваясь на собственном лейбле Tankograd Underground, ОУ74 резко стали узнаваемы благодаря серии альбомов и EP, включая амбициозный двухтомник «ЗаЗапись», а также сольным записям своих музыкантов и коллаборациям с коллегами по цеху.
Специальные гости: NORDMAN / BLACK HOUSE / ARTUR NAZAROV
Когда: 27 марта, 20.00.
Место: ATMOSHERE: ул. Ямская, 22.
Билеты доступны на сайте Qtickets.events
https://tumen.qtickets.events/13294-ou74-bolshoy-kont..
Социальные сети:
Insta: https://www.instagram.com/oy74tmn/
Информация по телефону: +7 922 482-92-92.
Афиша организаторов.