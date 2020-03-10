2020-03-10T16:02:27+03:00
Общество

«Еще хочу замуж выйти!»: тюменский ветеран войны с шутками и песнями отметила свое 103-летие

Гостеприимная женщина напекла для гостей пироги
Вадим Бегун
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Тюменский ветеран войны с шутками и песнями отметила свое 103-летие. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменский ветеран войны с шутками и песнями отметила свое 103-летие. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Мэр Тюмени Руслан Кухарук поздравил со 103-м днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Александру Чебаненко. Старшина медицинской службы участвовала в освобождении Малой земли, Киева и Ворошиловграда, а закончила войну в Берлине.

В свой день рождения Александра Васильевна шутила, пела песни и готова была даже танцевать. Гостеприимная женщина вместе с дочерью напекла пироги и пыталась ими накормить всех, кто пришел ее поздравить.

Руслан Кухарук вручил имениннице цветы и медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», поблагодарил ветерана за героизм, несгибаемую волю, мужество и стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

– За вашими плечами большой жизненный путь и огромный опыт. Вы из поколения тех, кому выпало с оружием в руках мужественно сражаться за страну и на своих плечах вынести тяготы военного времени. Благодарю вас за труд и высокое чувство ответственности. Желаю хорошего самочувствия, бодрости духа, тепла, заботы и ещё много счастливых дней в окружении любящих близких! – пожелал градоначальник.

– Я еще хочу замуж выйти! – пошутила в ответ Александра Васильевна.

Долгожительница поделилась воспоминаниями о юности, о нелегком труде в годы войны. Часто она повторяла слово «страшно» и желала, чтобы такие ужасы никогда не повторялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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