Погода на 11 марта в Тюмени: почки на деревьях чуют весну
Сегодня, 11 марта, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет минус 1 градус, днем – плюс 3. Вечером столбики термометров покажут также 3 градуса выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 2–4 метра в секунду.
В этот день почитается память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Погоду в этот день предсказывают птицы: синица запела – тепло ворожит.
С этого дня происходит переход средней температуры воздуха через 0 градусов. Это считается временем появления проталин. Набухают почки – весну чуют. С этого дня хорошо садить семена на рассаду капусты и помидоров.
ИСТОЧНИК KP.RU