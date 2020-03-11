2020-03-11T05:43:18+03:00
Общество

В предстоящую субботу в Тюмени пройдет продовольственная ярмарка

Горожане могут купить мясо и рыбу
Вадим Бегун
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В предстоящую субботу в Тюмени пройдет продовольственная ярмарка. Фото - департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.В предстоящую субботу в Тюмени пройдет продовольственная ярмарка. Фото - департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.
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В Тюмени в субботу, 14 марта, пройдет специализированная ярмарка. Ее проводит администрация города совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.

– Местным жителям представят продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области: мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, а также овощи, картофель, мед, – рассказали в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что ярмарка пройдет по нескольким адресам: на территории парковки, расположенной на пересечении улиц Льва Толстого и ул. Ямской, на улице Севастопольской, 12, на улице Мельникайте, 126, корпус 2, а также по адресу: проезд Солнечный, 11 (прилегающая территория торговому центру «Заречный двор»). Ярмарочные площадки можно посетить с 8.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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