Тюменец продал иномарку, взятую в аренду, за сто тысяч рублей

11 Март 2020 2020-03-11T06:23:04+03:00

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В тюменскую полицию обратился местный житель, который сообщил, что лишился своего автомобиля «Lifan Х60». Оказалось, что машину он отдал в аренду, но назад ее так и не вернули.

Владелец иномарки разместил объявление об аренде своего авто на одном из сайтов. На объявление откликнулся 26-летний тюменец. Мужчины составили договор, арендатор временно завладел машиной. Несколько месяцев заявитель исправно получал оплату, однако вскоре выплаты прекратились. Мужчина перестал отвечать на звонки, тогда-то владелец авто и обратился в полицию.

– Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника и доставили в отдел полиции. Он признался, что ему необходимы были деньги, транспорт пришлось продать, несмотря на отсутствие на руках свидетельства о регистрации. Мошенник выручил всего сто тысяч рублей, а сумма ущерба потерпевшему составила 800 тысяч, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU