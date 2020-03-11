2020-03-11T07:41:29+03:00
Общество

Компания «Талан» подтвердила финансовую надежность на уровне ruBB

Вадим Бегун
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Компания «Талан» подтвердила финансовую надежность на уровне ruBB. Фото - компания "Талан".Компания «Талан» подтвердила финансовую надежность на уровне ruBB. Фото - компания "Талан".
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» второй год подряд подтверждает финансовую надежность компании «Талан» на уровне ruBB. Прогноз по рейтингу стабильный. Финансовая надежность оценивается согласно множества показателей, среди них – рентабельность, долговая нагрузка и достаточность собственных средств. Также во внимание принимается деловая репутация, рыночные и конкурентные позиции, качество активов, корпоративного управления и стратегическое планирование. Рейтинг финансовой надежности дает инвесторам возможность получить независимое мнение авторитетных экспертов о компании.

На текущий момент «Талан» входит в топ-100 крупнейших застройщиков страны и осуществляет строительство и проектирование жилой недвижимости в 14 городах России: Тюмени, Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Сочи, Твери, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду. Проекты «Талана» включают современные цифровые сервисы: «умная квартира», бесключевой доступ. Компания первой в России начала масштабно реализовывать квартиры по счетам эскроу.

Эксперты рейтингового агентства отметили стабильную рентабельность компании. Опыт в работе с эскроу-счетами и широкая география присутствия позволяют девелоперу не зависеть от одного крупного проекта – все активы сбалансированы как по срокам, так и по объемам. По предварительным данным, в 2019 году компания получила 7,1 млрд руб. поступлений от дольщиков, включая поступления на эскроу-счета. В 2020 году компания планирует увеличить поступления от продаж на 70% за счет запуска большого количества новых проектов.

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