Компания «Талан» подтвердила финансовую надежность на уровне ruBB
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» второй год подряд подтверждает финансовую надежность компании «Талан» на уровне ruBB. Прогноз по рейтингу стабильный. Финансовая надежность оценивается согласно множества показателей, среди них – рентабельность, долговая нагрузка и достаточность собственных средств. Также во внимание принимается деловая репутация, рыночные и конкурентные позиции, качество активов, корпоративного управления и стратегическое планирование. Рейтинг финансовой надежности дает инвесторам возможность получить независимое мнение авторитетных экспертов о компании.
На текущий момент «Талан» входит в топ-100 крупнейших застройщиков страны и осуществляет строительство и проектирование жилой недвижимости в 14 городах России: Тюмени, Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Сочи, Твери, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду. Проекты «Талана» включают современные цифровые сервисы: «умная квартира», бесключевой доступ. Компания первой в России начала масштабно реализовывать квартиры по счетам эскроу.
Эксперты рейтингового агентства отметили стабильную рентабельность компании. Опыт в работе с эскроу-счетами и широкая география присутствия позволяют девелоперу не зависеть от одного крупного проекта – все активы сбалансированы как по срокам, так и по объемам. По предварительным данным, в 2019 году компания получила 7,1 млрд руб. поступлений от дольщиков, включая поступления на эскроу-счета. В 2020 году компания планирует увеличить поступления от продаж на 70% за счет запуска большого количества новых проектов.