2020-03-11T07:49:44+03:00
Происшествия

Пьяный тоболяк уехал из бара на машине сожительницы друга

Мужчине грозит до трех лет тюрьмы
Вадим Бегун
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Пьяный тоболяк угнал авто сожительницы друга. Фото - pixabay.com.Пьяный тоболяк угнал авто сожительницы друга. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске мужчина угнал автомобиль у любимой своего друга. До этого компания распивала алкоголь в одном из местных баров.

Инспекторы ДПС остановили отечественную машину во время патрулирования. Изо рта водителя исходил резкий запах алкоголя. Прибор показал наличие у 20-летнего молодого человека 1,09 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 промилле. Жителя Вагайского района ранее уже штрафовали за пьяную езду без водительского удостоверения.

– Во время оформления документов поступила ориентировка по угнанному автомобилю. Оказалось, что задержанный как раз на нем и передвигался. Выяснилось, что мужчина с друзьями приехал в увеселительное заведение Тобольска. Во время застолья подозреваемый незаметно достал из кармана куртки ключи от авто, принадлежащего сожительнице его друга, и уехал, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанный свою вину признал. В отношении него дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Автомобиль возвращен законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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