В Тюмени треснуло общежитие

10 Март 2020 2020-03-10T15:14:52+03:00

К тому же подвал дома затоплен из-за бездействия управляющей компании

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Тюменская прокуратура провела проверку по публикации в СМИ о ненадлежащем содержании жилого дома № 6 корпус 2 на улице Олега Антонова. В ходе выездной проверки выяснилось, что подвал действительно затоплен, а по высоте всего дома проходит трещина.

– На полу первого этажа стоит вода, которая капает с перекрытия второго этажа. Штукатурка стен и потолков коридора первого этажа и лестничных клеток повреждена, как и стояки канализации в коридоре. Магистрали водоснабжения подверглись значительной коррозии, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Также выяснилось, что стояки водоснабжения имеют значительные деформации. Окна на лестничных клетках повреждены, отсутствует второй слой остекленения и фурнитура. На фасаде – вертикальная трещина по высоте всего дома.

В отношении директора ООО «УК «Доверие» возбудили дело об административном правонарушении. Государственная жилищная инспекция Тюменской области оштрафовала мужчину на 25 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU