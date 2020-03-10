2020-03-10T15:14:52+03:00
Происшествия

В Тюмени треснуло общежитие

К тому же подвал дома затоплен из-за бездействия управляющей компании
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени треснуло общежитие. Фото - пресс-служба администрации Тюмени.В Тюмени треснуло общежитие. Фото - пресс-служба администрации Тюмени.
Изменить размер текста:

Тюменская прокуратура провела проверку по публикации в СМИ о ненадлежащем содержании жилого дома № 6 корпус 2 на улице Олега Антонова. В ходе выездной проверки выяснилось, что подвал действительно затоплен, а по высоте всего дома проходит трещина.

– На полу первого этажа стоит вода, которая капает с перекрытия второго этажа. Штукатурка стен и потолков коридора первого этажа и лестничных клеток повреждена, как и стояки канализации в коридоре. Магистрали водоснабжения подверглись значительной коррозии, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Также выяснилось, что стояки водоснабжения имеют значительные деформации. Окна на лестничных клетках повреждены, отсутствует второй слой остекленения и фурнитура. На фасаде – вертикальная трещина по высоте всего дома.

В отношении директора ООО «УК «Доверие» возбудили дело об административном правонарушении. Государственная жилищная инспекция Тюменской области оштрафовала мужчину на 25 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проблемный дом по улице Антонова в Тюмени приводят в порядок

Улучшение условий проживания началось со смены управляющей компании (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легендарная рэп-группа ОУ74 отпразднует свое 10-летие в Тюмени
«Еще хочу замуж выйти!»: тюменский ветеран войны с шутками и песнями отметила свое 103-летие
Улицу Победы в Тюмени закроют на месяц для авто
В Тюмени треснуло общежитие
У одного из тюменских ЖК построят детский сад почти за 300 миллионов рублей
Винит голубя: тюменка отекла после "общения" с птицей
В тюменский вуз прилетели крысы-альбиносы
Следователи выяснят причины смерти тюменского полицейского
Спешил в гости: в Тюмени студент угнал авто доставщика еды
Женщины получили в подарок смартфоны и фитнес-браслеты
У заболевших гаффской болезнью в Тюменской области наблюдается положительная динамика
Радиация, огонь и неподъемные контейнеры: один день из жизни тюменского водителя мусоровоза
К 75-летию Победы в Тюмени обновят парки
В Тюмени трое суток искали пропавшего подростка
«Результат закономерен»: МФК «Тюмень» сыграл вничью с «Норильским никелем»
Не попытался объехать: пожилой тюменец сбил на пешеходном переходе школьника
В Тюмени на рабочем месте нашли тело полицейского
В тюменском университете ночью произошел пожар
В финал конкурса «Учитель будущего» вышли две тюменские команды
АО «Транснефть – Сибирь» завершило монтаж металлоконструкций двух резервуаров НППС «Тюмень»