2020-03-10T14:43:29+03:00
Недвижимость

У одного из тюменских ЖК построят детский сад почти за 300 миллионов рублей

Работы должны завершиться до августа следующего года
Вадим Бегун
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В Тюмени построят детский сад почти за 300 миллионов рублей. Фото - pixabay.com.В Тюмени построят детский сад почти за 300 миллионов рублей. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени у жилого комплекса «Плеханово» возведут детский сад. Трехэтажное здание рассчитано на 14 групп.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что дошкольное учреждение возведут в районе улицы Кремлевской. Заказчиком является управление капитального строительства Тюменской области, финансироваться строительство будет из регионального бюджета. На эти цели планируют потратить более 271 миллиона рублей.

Также стало известно, что трехэтажное здание детсада рассчитано на 14 групп. Его возведут не позднее 31 июля 2021 года. Заявки принимаются до 16 марта.

Кстати, организации, выигравшей лот, предстоит также благоустроить прилегающую территорию и озеленить ее.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на 2020 год в регионе запланировано строительство 19 детских садов. Новые объекты появятся в мкр. Войновка, в ЖК «Плеханово», в ЖК «Юбилейный», Березняковский, Ново-Патрушево, в ЖК «Три Богатыря», Антипино, Ямальском-2, Восточном, Мелиораторов, в районе Московского тракта и ЖК «Кристалл».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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