Винит голубя: тюменка отекла после "общения" с птицей

10 Март 2020 2020-03-10T14:13:06+03:00

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62-летнюю тюменку, накануне, 9 марта, госпитализировали в больницу с отеком Квинке. Это второй подобный случай с женщиной: в первый раз она винила в своем состоянии голубя.

После съеденного печенья у 62-летней женщины возникла аллергия: она почувствовала, как у нее мгновенно отекло горло. Вызвать скорую помощь помог сын, он же дал родственнице противоаллергенный препарат. Бригада медиков прибыла на место спустя 12 минут после принятия вызова.

– По прибытии специалисты узнали пациентку, которую госпитализировали в больницу три недели назад с подобной аллергической реакцией по типу Квинке. Тогда женщина сообщила, что в ухудшении своего состояния подозревает голубя, которого она принесла домой с улицы: птица нуждалась в уходе, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

В ведомстве добавили, что состояние пациентки стабилизировали при помощи лекарств. По словам медиков, женщине не стоит затягивать с обращением в поликлинику: необходимо скорее выяснить причины такой реакции организма, чтобы избежать в дальнейшем тяжелых последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU