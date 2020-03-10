2020-03-10T14:13:06+03:00
Здоровье

Винит голубя: тюменка отекла после "общения" с птицей

Скорую помощь вызвал сын пострадавшей
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменка отекла после встречи с птицей, которую принесла домой.Тюменка отекла после встречи с птицей, которую принесла домой.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

62-летнюю тюменку, накануне, 9 марта, госпитализировали в больницу с отеком Квинке. Это второй подобный случай с женщиной: в первый раз она винила в своем состоянии голубя.

После съеденного печенья у 62-летней женщины возникла аллергия: она почувствовала, как у нее мгновенно отекло горло. Вызвать скорую помощь помог сын, он же дал родственнице противоаллергенный препарат. Бригада медиков прибыла на место спустя 12 минут после принятия вызова.

– По прибытии специалисты узнали пациентку, которую госпитализировали в больницу три недели назад с подобной аллергической реакцией по типу Квинке. Тогда женщина сообщила, что в ухудшении своего состояния подозревает голубя, которого она принесла домой с улицы: птица нуждалась в уходе, – рассказала пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

В ведомстве добавили, что состояние пациентки стабилизировали при помощи лекарств. По словам медиков, женщине не стоит затягивать с обращением в поликлинику: необходимо скорее выяснить причины такой реакции организма, чтобы избежать в дальнейшем тяжелых последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Винит голубя: тюменка отекла после "общения" с птицей
В тюменский вуз прилетели крысы-альбиносы
Следователи выяснят причины смерти тюменского полицейского
Спешил в гости: в Тюмени студент угнал авто доставщика еды
Женщины получили в подарок смартфоны и фитнес-браслеты
У заболевших гаффской болезнью в Тюменской области наблюдается положительная динамика
Радиация, огонь и неподъемные контейнеры: один день из жизни тюменского водителя мусоровоза
К 75-летию Победы в Тюмени обновят парки
В Тюмени трое суток искали пропавшего подростка
«Результат закономерен»: МФК «Тюмень» сыграл вничью с «Норильским никелем»
Не попытался объехать: пожилой тюменец сбил на пешеходном переходе школьника
В Тюмени на рабочем месте нашли тело полицейского
В тюменском университете ночью произошел пожар
В финал конкурса «Учитель будущего» вышли две тюменские команды
АО «Транснефть – Сибирь» завершило монтаж металлоконструкций двух резервуаров НППС «Тюмень»