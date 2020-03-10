2020-03-10T13:58:23+03:00
Дом. Семья

В тюменский вуз прилетели крысы-альбиносы

Все животные здоровы
Вадим Бегун
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В тюменский вуз прилетели крысы-альбиносы. Фото - pixabay.com.В тюменский вуз прилетели крысы-альбиносы. Фото - pixabay.com.
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В Тюмень доставили 15 крыс линии вистар (белые, альбиносы). В аэропорт Рощино животные прилетели из Санкт-Петербурга.

– Ветеринарный осмотр показал, что все они здоровы. Ветеринарные сопроводительные документы, гарантирующие их безопасность для эпизоотического благополучия региона, в порядке, – сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что животные прибыли в адрес Тюменского государственного университета. Их отправили из питомника лабораторных животных «Раппалово» в Ленинградской области.

Немало экзотической для северных широт живности привозят тюменцы. Так, на днях в местном аэропорту были замечены приматы. Предприниматель приобрел двух обезьян для личных целей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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