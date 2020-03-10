2020-03-10T15:19:22+03:00
Общество

Улицу Победы в Тюмени закроют на месяц для авто

Горожанам показали пути объезда [СХЕМА]
Вадим Бегун
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Улицу Победы в Тюмени закроют на месяц для авто.Улицу Победы в Тюмени закроют на месяц для авто.Фото: Ольга Крыльцова
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На участках по улице Победы в Тюмени временно запретят движение транспорта. Это произойдет с 21 марта по 21 апреля в связи с реконструкцией сетей водоотведения.

Так, автомобилям нельзя будет ездить по улице Победы в районе пересечения с улицей Розы Люксембург, а также в районе дома №19.

– Водителей убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также добавили, что объехать закрытые участки можно по улицам Перекопской, Железнодорожной, Гайдара, Чернышевского и межквартальным проездам.

Схема предоставлена пресс-службой департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена пресс-службой департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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