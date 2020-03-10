2020-03-10T13:33:22+03:00
Происшествия

Следователи выяснят причины смерти тюменского полицейского

Тело мужчины нашли на рабочем месте
Вадим Бегун
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Следователи выяснят причины смерти тюменского полицейского. Фото - СК по Тюменской области.Следователи выяснят причины смерти тюменского полицейского. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюмени следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела сотрудника отдела полиции № 8 УМВД по городу Тюмени с огнестрельным ранением. Мертвый страж порядка был найден на рабочем месте сегодня, 10 марта.

– В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что, как сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, по предварительной информации, полицейский совершил суицид.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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