10 Март 2020 2020-03-10T12:03:21+03:00

У заболевших гаффской болезнью в Тюменской области наблюдается положительная динамика. Фото - pixabay.com.

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области взяли пробы воды из озера Андреевское. Именно здесь выловили рыбу пострадавшие.

– Пробы рыбы, береговой растительности, донных отложений и почвы соответствуют санправилам по содержанию остаточных количеств действующих веществ пестицидов. В пробе водорослей установлено несоответствие нормативам по показателю бактерии группы кишечных палочек. Пробы воды также не соответствуют по содержанию железа, марганца, химического потребления кислорода и запаху, характерных для зимнего сезона, – сообщили в ведомстве.

Все мыши, которых взяли для биопробы, погибли на 15 и 18 сутки исследования, что может свидетельствовать о накоплении токсина.

Сейчас состояние двух жителей деревни Ачиры, госпитализированных в палату реанимации и интенсивной терапии токсикологического отделения ОКБ №1, тяжелое. Наблюдается положительная динамика.

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ИСТОЧНИК KP.RU