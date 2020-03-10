У заболевших гаффской болезнью в Тюменской области наблюдается положительная динамика
Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области взяли пробы воды из озера Андреевское. Именно здесь выловили рыбу пострадавшие.
– Пробы рыбы, береговой растительности, донных отложений и почвы соответствуют санправилам по содержанию остаточных количеств действующих веществ пестицидов. В пробе водорослей установлено несоответствие нормативам по показателю бактерии группы кишечных палочек. Пробы воды также не соответствуют по содержанию железа, марганца, химического потребления кислорода и запаху, характерных для зимнего сезона, – сообщили в ведомстве.
Все мыши, которых взяли для биопробы, погибли на 15 и 18 сутки исследования, что может свидетельствовать о накоплении токсина.
Сейчас состояние двух жителей деревни Ачиры, госпитализированных в палату реанимации и интенсивной терапии токсикологического отделения ОКБ №1, тяжелое. Наблюдается положительная динамика.
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ИСТОЧНИК KP.RU