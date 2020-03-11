2020-03-11T08:45:25+03:00
Происшествия

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 44 пожара

Местным жителям напомнили о мерах предосторожности на кухне
Вадим Бегун
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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 44 пожара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюменской области за минувшую неделю произошло 44 пожара. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области за минувшую неделю случилось 44 пожара. Основными причинами стали подгорание пищи (20 случаев) и короткое замыкание (3). При тушении было спасено шесть человек.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасателей привлекали 37 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали топливо с проезжей части.

– Крючки для полотенец и прихваток должны находиться подальше от плиты. Старайтесь держать подальше все, что может загореться. Если плита стоит у окна, обязательно во время готовки отодвиньте занавески – масло на сковороде может загореться, и огонь перекинется на них. Обязательно удаляйте с плиты и кухонного стола весь нечаянно пролитый жир, ведь кулинарный жир, подсолнечное масло легко воспламеняются и мгновенно разгораются, – советуют в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что электрические провода на кухне должны быть обязательно сухими, чистыми (вода и жир разрушают изоляцию), проложены как можно дальше от нагревающихся поверхностей и вне пределов досягаемости детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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