К 75-летию Победы в Тюмени обновят парки

10 Март 2020 2020-03-10T11:45:57+03:00

Это будет сделано за счет городского бюджета

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В Тюмени в 2020 году планируют обновить фонтан на площади Единства и Согласия. К 75-летию Победы освежат и другие знаковые места.

Так, стало известно, что из городского бюджета выделят средства на ремонт подсветки фонтана, гранита и мрамора, контуров, форсунок, люков технического помещения и насосов.

Кроме того, в сквере Прощания на памятнике учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны, планируется восстановить гравировку, заменить гранит на основании памятника и ступенях и отремонтировать кабельную линию.

– Также здесь смонтируют светильники по столбам освещения, в том числе антивандальные. В сквере установят гранитный бордюр, заменят брусчатку, отремонтируют кирпичный и металлический забор, урны и лавочки, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Что касается Исторического сквера, то тут намерены установить новые урны, заменить гранитную брусчатку и отремонтировать лавочки. У основания стелы героям Великой Отечественной войны по улице 70 лет Октября, 5в тоже заменят гранит и гравировку знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU