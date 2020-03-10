Радиация, огонь и неподъемные контейнеры: один день из жизни тюменского водителя мусоровоза

10 Март 2020 2020-03-10T11:44:00+03:00

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В Тюмени водителям мусоровозов приходится сталкиваться не только с огнем и неподъемными контейнерами, но даже с радиацией. Такие виды отходов необходимо утилизировать отдельно от коммунальных, однако не все горожане это понимают.

Очень часто у водителей мусоровозов нет доступа к контейнерам. Это происходит из-за припаркованных поблизости машин. В таких случаях приходится несколько раз возвращаться на место, чтобы все-таки вывезти отходы. Кроме того, зачастую нет доступа в сам двор. Порой место остается только для проезда легковушки. Препятствием становятся и неисправные шлагбаумы или автоматические ворота, а также отсутствие охранника, который должен пропустить автомобиль.

– Забитый доверху тяжелыми отходами контейнер не может поднять даже самая современная спецтехника. Ни контейнеры для ТКО, ни механизмы мусоровозов на подъем таких тяжестей не рассчитаны. Поэтому вывоз строительного мусора должны обеспечивать сами образователи отходов. К сожалению, в практике тюменских водителей мусоровозов встречаются не только курьезные случаи, но и опасные. Люди выбрасывают в баки горючие жидкости, тлеющую золу и непотушенные окурки, – рассказали в пресс-службе ТЭО.

В компании также добавили, что есть виды отходов, которые необходимо утилизироваться отдельно от коммунальных. При обнаружении в контейнерах ртутных ламп, биологических или медицинских отходов на место вызываются необходимые службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU