Спешил в гости: в Тюмени студент угнал авто доставщика еды

10 Март 2020 2020-03-10T12:55:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени в минувшее воскресенье, 8 марта, молодой человек угнал автомобиль. Машину отечественного производства остановили на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.

Потерпевший, работающий доставщиком еды, приехал на заказ. Мужчина очень спешил к заказчику и забыл закрыть свой автомобиль, при этом оставив ключи в замке зажигания.

– В это время мимо проходил студент одного из колледжей областной столицы. Молодой человек воспользовался ситуацией и угнал чужой транспорт. Уже в отделе полиции он пояснил, что спешил к гостям, и таким образом решил ускорить свое передвижение по городу, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в дежурную часть тюменской полиции обратилась медсестра одной из больниц областного центра. Оказалось, что она забыла запереть свой автомобиль «Тойоту Короллу», чем воспользовался пьяный злоумышленник и угнал транспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночью пьяный мужчина угнал иномарку у тюменской медсестры

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU