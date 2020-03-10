2020-03-10T12:55:15+03:00
Происшествия

Спешил в гости: в Тюмени студент угнал авто доставщика еды

По факту неправомерного завладения автотранспортом без цели хищения возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени студент угнал авто доставщика еды. Фото - pixabay.com.В Тюмени студент угнал авто доставщика еды. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени в минувшее воскресенье, 8 марта, молодой человек угнал автомобиль. Машину отечественного производства остановили на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.

Потерпевший, работающий доставщиком еды, приехал на заказ. Мужчина очень спешил к заказчику и забыл закрыть свой автомобиль, при этом оставив ключи в замке зажигания.

– В это время мимо проходил студент одного из колледжей областной столицы. Молодой человек воспользовался ситуацией и угнал чужой транспорт. Уже в отделе полиции он пояснил, что спешил к гостям, и таким образом решил ускорить свое передвижение по городу, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в дежурную часть тюменской полиции обратилась медсестра одной из больниц областного центра. Оказалось, что она забыла запереть свой автомобиль «Тойоту Короллу», чем воспользовался пьяный злоумышленник и угнал транспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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