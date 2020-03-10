«Результат закономерен»: МФК «Тюмень» сыграл вничью с «Норильским никелем»

10 Март 2020 2020-03-10T12:19:20+03:00

Местная команда получила гол в свои ворота на последней секунде

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Мини-футбольный клуб «Тюмень» сыграл вничью с «Норильским никелем». Встреча 15-го тура состоялась в минувшее воскресенье, 8 марта, в рамках чемпионата России.

– Обе команды после фееричного матча решили действовать осторожнее. Первый тайм мы строго сыграли в обороне, не пропустили голов. Во втором попросили ребят чаще меняться, чтобы поддерживать ритм игры. Но получилось так, что первый гол пропустила четверка, которая провела на площадке почти 4 минуты – это очень много, – рассказал на послематчевой пресс-конференции старший тренер тюменцев Денис Абышев.

Капитан команды Артем Антошкин в свою очередь отметил, что результат закономерен.

– Не удалось нам удержать победу, пропустили за 1 секунду. Но если взять два матча, наверно, всё по делу, – сказал он.

Напомним, что команда областного центра получила гол в свои ворота на последней секунде матча. За день до этого тюменцам сопутствовала удача – они обыграли «Норильский никель» с преимуществом в один гол.

ИСТОЧНИК KP.RU