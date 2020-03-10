Не попытался объехать: пожилой тюменец сбил на пешеходном переходе школьника
В Тюмени сегодня, 10 марта, утром на улице Олимпийской, 23 произошел очередной наезд на пешехода. Одиннадцатилетний мальчик переходил дорогу по нерегулируемой зебре, когда его сбил автомобиль «Форд».
– 62-летний водитель американской иномарки пояснил, что не заметил ребенка, бегущего через пешеходный переход. Однако один из очевидцев дорожного инцидента заверяет, что школьник шел по переходу пешком, а водитель не предпринял попыток его объехать, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время выясняются все обстоятельства наезда на пешехода. Мальчик в ДТП получил травму.
С начала года восемь детей травмированы на нерегулируемых пешеходных переходах в Тюменской области. ГИБДД призывает водителей быть внимательнее и заранее тормозить, подъезжая к зебрам.
ИСТОЧНИК KP.RU