2020-03-10T09:58:44+03:00
Происшествия

В Тюмени на рабочем месте нашли тело полицейского

В здании работают следователи
Вадим Бегун
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В Тюмени на рабочем месте нашли тело полицейского.В Тюмени на рабочем месте нашли тело полицейского.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени сегодня, 10 марта, был обнаружен мертвым сотрудник оперативной службы. Тело мужчины нашли в отделе полиции № 8.

– Тело оперуполномоченного с огнестрельным ранением было обнаружено около восьми часов утра в одном из помещений отделения. Известно, что мужчина служил в этом отделе, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что, по предварительной информации, полицейский совершил суицид. В настоящее время на месте работают сотрудники регионального Следственного комитета, передает «МегаТюмень».

Подобный случай произошел в октябре 2016 года. Тогда участковый отдела полиции № 5 был найден мертвым на рабочем месте. Его тело обнаружили коллеги, в кармане стража порядка нашли предсмертную записку. В ней застрелившийся говорит о проблемах в личной жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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