2020-03-10T09:57:06+03:00
Происшествия

В тюменском университете ночью произошел пожар

Возгорание возникло на первом этаже
Вадим Бегун
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В Тюмени горел университет. Фото - Артем Болотов.В Тюмени горел университет. Фото - Артем Болотов.
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В Тюмени сегодня, 10 марта, ночью в корпусе Тюменского индустриального университета, который располагается на улице Мельникайте, произошел пожар. Очевидцы происшествия слили в социальные сети фотографии с места событий.

Как стало известно, возгорание возникло на первом этаже здания. Пожарные получили сообщение по этому поводу в 00.44.

– На место выехали 22 человека личного состава и шесть единиц техники. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади тридцать квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также подчеркнули, что из здания были эвакуированы два человека. По версии пожарных, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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