2020-03-10T08:51:05+03:00
Общество

АО «Транснефть – Сибирь» завершило монтаж металлоконструкций двух резервуаров НППС «Тюмень»

Вадим Бегун
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Фото - "Транснефть".Фото - "Транснефть".
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АО «ТранснефтьСибирь» в рамках строительства двух резервуаров на нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» Тюменского управления магистральных нефтепроводов завершило в полном объеме устройство основания и монтаж металлоконструкций. Строительство новых емкостей ведется согласно программе прочих капитальных вложений акционерного общества.

Резервуар № 1 объемом 5000 куб. м предназначен для хранения нефти, резервуар № 2 аналогичным объемом – для хранения нефтепродуктов. Завершено устройство основания и монтаж металлоконструкций. С наступлением плюсовой температуры запланировано проведение гидравлических испытаний на прочность и герметичность емкостей, выполнение работ по нанесению антикоррозионной защиты и монтажу понтона на нефтяном резервуаре. Ведется монтаж трубопроводов пожаротушения, технологических трубопроводов, кабельных эстакад.

Ввод резервуаров № 1,2 НППС «Тюмень» в эксплуатацию планируется в сентябре 2020 года.

Фото - "Транснефть".

Фото - "Транснефть".

В настоящее время АО «Транснефть – Сибирь» проводит техническое перевооружение резервуарных емкостей на ЛПДС «Южный Балык», «Каркатеевы» Нефтеюганского УМН, ЛПДС «Торгили» Тюменского УМН, ЛПДС «Самотлор» Нижневартовского УМН.

Всего в 2020 году АО «Транснефть – Сибирь» планирует выполнение строительно-монтажных работ на 25 резервуарах. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 19 резервуаров, остальные будут сданы в 2021 году.

Строительство и техническое перевооружение резервуаров выполняется в соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля. Цель – повышение надежности функционирования резервуарных парков АО «Транснефть – Сибирь».

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