В финал конкурса «Учитель будущего» вышли две тюменские команды

10 Март 2020 2020-03-10T09:27:24+03:00

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Две команды из Тюменской области вышли в финал конкурса «Учитель будущего». Мероприятие проходило в Уральском государственном педагогическом университете с 6 по 8 марта.

По словам руководителя проекта Андрея Богданцева, одна из основных задач конкурса – формирование сообщества педагогов, а также создание эффективной площадки для общения и полезной базы знаний, которой смогут воспользоваться все участники.

– Вне зависимости от того, кто станет победителем, у нас не будет проигравших. Уверен, что те дружеские контакты, ту атмосферу совместного творчества и взаимной поддержки, которую вам удалось создать на конкурсных испытаниях, вы сохраните и продолжите общение и обмен идеями и решениями в будущем, – сказал в полуфинале Богданцев.

Стало известно, что от Тюменской области в финале будут принимать участие команда школы № 88 города Тюмени и средней школы № 9 с углубленным изучением отдельных предметов Тобольска.

– Впечатления грандиозные. Я считаю, что мероприятие и с точки зрения организации, и по насыщенности, темпераменту очень интересное. Здесь ты вошел – и работаешь, работаешь, работаешь... По любой теме ты постоянно в движении, задействованы все. Безусловно, в какой-то момент наступает усталость, но это очень полезно, это самый выход из зоны комфорта, – поделился впечатлениями представитель школы № 88 Игорь Гусев.

Финал конкурса «Учитель будущего» пройдет с 16 по 22 апреля в Москве. Победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

ИСТОЧНИК KP.RU