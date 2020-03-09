В 2020 году 1540 тюменских семей смогут стать родителями с помощью ЭКО

9 Март 2020 2020-03-09T16:45:41+03:00

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На 2020 год в Тюменской области запланировано 1540 случаев экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). На сегодня лист ожидания проведения лечения составляет 904 человека.

В комитетеТюменской областной думы по социальной политике рассказали, что ориентировочная потребность в числе процедур ЭКО в регионе составляет 1 000 процедур на 1 000 000 населения. В Тюменской области на 2019 год было запланировано 1530 случаев лечения, проведено лечение бесплодия с применением экстракорпорального оплодотворения 1564 семьям, рождено в результате ЭКО 426 детей.

Заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова отметила, что нужно учесть, что каждая семья. Решившаяся на ЭКО, имеет проблемы со здоровьем, а потому не каждая процедура ЭКО, как и не каждая беременность заканчивается рождением ребенка. При этом процент рождаемости от ЭКО хороший - результаты на уровне европейских.

Всего в 2019 году в Тюменской области родился 19731 ребенок, в том числе 13186 — в Тюмени, сообщает «Вслух. ру».

ИСТОЧНИК KP.RU