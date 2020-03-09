2020-03-09T16:45:41+03:00
Общество

В 2020 году 1540 тюменских семей смогут стать родителями с помощью ЭКО

Показатели рождаемости в регионе на уровне европейских
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В 2020 году 1540 тюменских семей смогут стать родителями с помощью ЭКОВ 2020 году 1540 тюменских семей смогут стать родителями с помощью ЭКОФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На 2020 год в Тюменской области запланировано 1540 случаев экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). На сегодня лист ожидания проведения лечения составляет 904 человека.

В комитетеТюменской областной думы по социальной политике рассказали, что ориентировочная потребность в числе процедур ЭКО в регионе составляет 1 000 процедур на 1 000 000 населения. В Тюменской области на 2019 год было запланировано 1530 случаев лечения, проведено лечение бесплодия с применением экстракорпорального оплодотворения 1564 семьям, рождено в результате ЭКО 426 детей.

Заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова отметила, что нужно учесть, что каждая семья. Решившаяся на ЭКО, имеет проблемы со здоровьем, а потому не каждая процедура ЭКО, как и не каждая беременность заканчивается рождением ребенка. При этом процент рождаемости от ЭКО хороший - результаты на уровне европейских.

Всего в 2019 году в Тюменской области родился 19731 ребенок, в том числе 13186 — в Тюмени, сообщает «Вслух. ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году 1540 тюменских семей смогут стать родителями с помощью ЭКО
Тюменским дачникам рассказали, где лучше сделать грядку для огурцов
В майские праздники жителей Ишима развлекут циркачи
Тюменские пенсионеры участвуют в проектах активного долголетия
Тюменские власти обещают синхронизировать темпы строительства жилья с возведением соцобъектов и прокладкой дорог
Тюменцам рекомендуют чаще жевать морковь и реже пить кофе
Тюменские учителя математики и иностранного языка получат по миллиону рублей
Тюменцам рассказали, как подготовить тело к лету без походов в спортзал
В больницу Ишима поступило оборудование для спецобработки инструментов
В Юргинском районе учителем года стал историк
Тюменские переписчики выйдут «в поля»
Погода в Тюмени 9 марта: пасмурно и мокрый снег
Тюменские онкологи поделились опытом скринингов легкого в Краснодаре
В Ялуторовске выберут авторов лучших весенних фотографий
Школа инновационных проектов появилась в Тюмени