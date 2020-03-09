2020-03-09T15:38:04+03:00
Общество

Тюменским дачникам рассказали, где лучше сделать грядку для огурцов

Место для посадки лучше выбрать до схода снега
Алена Кульмухаметова
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Тюменским дачникам рассказали, где лучше сделать грядку для огурцовТюменским дачникам рассказали, где лучше сделать грядку для огурцовФото: pixabay.com
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Самое удачное место для посадки огурцов лучше всего искать в огороде еще в марте. В этом уверена опытный тюменский дачник Людмила Петраченко.

Огородники Тюменской области уже пикируют рассаду баклажанов, перцев и ремонтантной земляники. По их агрономическому опыту, уже можно начинать заниматься помидорной рассадой, но при условии, что речь идет о ранних тепличных сортах при наличии хороших теплиц. Помидоры для грунта садить очень рано: они сильно вытянутся и будут болеть при пересадке. По мнению Людмилы, самая удачная пора для выбора места под огурцы, арбузы и дыни именно март.

– Посмотрите, где на вашем участке в первую очередь сошел снег. Именно там лучше сделать навозную грядку. Так получится самый теплый участок вашего огорода, говорит она.

Огородница заметила, что в таких местах лучше всего вырастают огурцы, дыни и арбузы. Раз снег быстро сошел, значит там мало буйствует ветер и земля хорошо освещается солнцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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