В майские праздники жителей Ишима развлекут циркачи

9 Март 2020 2020-03-09T14:52:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьера авторской программы цирковой студии «Мечта» пройдет в Ишиме 2, 3, 4 мая. В ней примут участие воспитанники студии – лауреаты международных, всероссийских конкурсов.

Руководитель «Мечты» Ирина Смердова отметила, что изюминкой премьеры станут белокрылые питомцы – голуби. Юные артисты будут одеты тоже как птицы. На сцену обязательно выйдут клоун Одуванчик с девочкой Карамелькой и великаны с лилипутами. В постановке задействуют детей разного возраста, всего более 30 человек. Все выступления пройдут на базе цирковой студии.

Ирина Смердова также добавила, что иишимские циркачи активно участвуют в фестивалях, конкурсах и концертах.

ИСТОЧНИК KP.RU