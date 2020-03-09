2020-03-09T14:52:35+03:00
Общество

В майские праздники жителей Ишима развлекут циркачи

Артисты – воспитанники цирковой студии «Мечта»
Алена Кульмухаметова
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На майские праздники жителей Ишима развлекут циркачиНа майские праздники жителей Ишима развлекут циркачиФото: pixabay.com
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Премьера авторской программы цирковой студии «Мечта» пройдет в Ишиме 2, 3, 4 мая. В ней примут участие воспитанники студии – лауреаты международных, всероссийских конкурсов.

Руководитель «Мечты» Ирина Смердова отметила, что изюминкой премьеры станут белокрылые питомцы – голуби. Юные артисты будут одеты тоже как птицы. На сцену обязательно выйдут клоун Одуванчик с девочкой Карамелькой и великаны с лилипутами. В постановке задействуют детей разного возраста, всего более 30 человек. Все выступления пройдут на базе цирковой студии.

Ирина Смердова также добавила, что иишимские циркачи активно участвуют в фестивалях, конкурсах и концертах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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